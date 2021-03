Regionale 8, Pagliaro: “Altra incompiuta del Salento. Vogliamo chiarezza su finanziamenti e tempi di realizzazione “

BARI – “Abbiamo acceso oggi i riflettori, in Commissione Trasporti, su un’altra infrastruttura incompiuta del Salento: la strada regionale 8. Un’opera che, da progetto, avrebbe dovuto collegare Taranto a Nardò, attesa da oltre trent’anni”.

Interviene il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS che prosegue: “A settembre scorso il Governo regionale ha deciso di trasferire i finanziamenti destinati alla realizzazione del tratto Taranto-Avetrana sulla posta dei fondi straordinari per l’emergenza Covid. Un’operazione su cui far luce, perché ancora una volta a rischiare il definanziamento è un’opera salentina, e ringrazio i colleghi Perrini e Di Gregorio per aver preteso chiarezza con l’audizione di oggi.

Così come ringrazio l’assessora ai Trasporti Maurodinoia per averci dato rassicurazioni sul reperimento dei fondi necessari per completare la Taranto-.Avetrana, senza la quale è inimmaginabile lo sviluppo dell’area ionica, oggi più che mai necessario ed urgente per trovare vie alternative all’industria dell’acciaio. Ci auguriamo che ogni ostacolo di natura burocratica e ambientale, vista la disponibilità anche dell’assessora Maraschio, possa essere rimosso in tempi rapidi.

Proprio in questi giorni, nell’ultimo Consiglio regionale, abbiamo aperto una pagina nuova nel capitolo collegamenti e trasporti del Salento, con due mozioni approvate all’unanimità, per la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria fino a Lecce e della strada statale 275 Lecce-Maglie. È stato il primo passo verso un futuro che speriamo prossimo, in cui si potranno finalmente rimettere in equilibrio i territori della nostra regione, a cominciare dalle infrastrutture. C’è un ritardo di decenni da colmare.

Ecco perché mi sembra giusto dover caldeggiare il completamento della regionale 8. Ho colto l’occasione per preannunciare una nostra azione anche per la quattro corsie Lecce-Taranto, la bradanico-salentina statale 7 ter, una strada monca che ha bisogno di essere ultimata.”