Gestione Asl della Rsa “La Fontanella”: la questione finisce al Tar

SOLETO- È fissata per domani l’udienza al Tar di Bari in merito al ricorso presentato dall’associazione Codici contro il rifiuto della Asl Lecce di fronte alla richiesta di accesso agli atti avanzata per fare luce sui contagi e sui decessi verificatisi nei mesi scorsi presso la Rsa La Fontanella di Soleto a causa dell’emergenza Covid19. Il Tar del Piemonte ha accolto recentemente un ricorso analogo che la stessa associazione codici ha presentato per un’altra Residenza Sanitaria Assistenziale, “per questo -spiegano- confidiamo in una decisione simile”.

“Purtroppo, la situazione è ancora critica, anche nelle Rsa – sottolinea il Segretario Nazionale di Codici – e per questo motivo rinnoviamo l’invito ai cittadini a segnalare situazioni poco chiare o, peggio ancora, gravi all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali”.