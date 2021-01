“Nel mio Domani”: il nuovo romanzo di Valentina Perrone

SALENTO- Esce il 17 gennaio il nuovo lavoro letterario della scrittrice e giornalista salentina. Una storia d’amore ambientata tra Lecce e Milano, che arriva dritta al cuore del lettore, come tutto il sapore del Salento che ne fa da cronice. è quanto si trova nel nuovo romanzo di Valentina Perrone, dal titolo “Nel Mio Domani” grazie all’autenticità delle vicende narrate e all’indiscutibile maestria dell’autrice nel raccontare vite, persone, luoghi ed emozioni.

L’amore con il Salento intorno. Il sentimento più bello del mondo e la terra tra i due mari tornano protagonisti nel nuovo romanzo di Valentina Perrone. Il libro, disponibile dal 17 gennaio ma già in pre-order su Amazon, racconta un’intensa storia d’amore nata per caso tra le mura di un bed and breakfast situato nella città barocca, a poche centinaia di metri dall’antica Porta Napoli incastonata tra gli oleandri bianchi e rosa all’avvio di un’estate destinata a restare nel cuore.

Veronica, la protagonista, ha trent’anni, è innamorata della vita, della sua terra, del suo lavoro: nel bed and breakfast che ha aperto a Lecce riversa tutto il suo entusiasmo, con la missione di lasciare a ogni ospite un ricordo prezioso. Anche quando l’ospite è Enea, milanese affascinante quanto scontroso che mette a dura prova i suoi propositi e che, dietro i grandi occhi neri e la cicatrice sul viso, nasconde molto più di quanto l’apparenza lasci intuire. Tra i due nascerà presto un’alchimia destinata a straripare oltre i confini di un breve viaggio di lavoro, i limiti autoimposti, le barriere dello spazio e del tempo. Perché, come impareranno entrambi, non si ricomincia mai per davvero se non si smette di avere paura.

Passando per alcuni dei luoghi immortali della terra del Salento e qualche assaggio della città di Milano, l’autrice condurrà il lettore dentro una storia suggestiva che va oltre il legame d’amore tra i due protagonisti, nelle cui vite, straordinariamente comuni, ognuno ancora una volta si potrà riconoscere. Attraverso la sua penna chiara ed evocativa, Perrone scava a fondo nell’animo dei personaggi per mettere in luce, con la delicatezza tipica del suo inchiostro, dimensioni autentiche che sono nella disponibilità di chiunque, a cominciare dal coraggio – tema a lei particolarmente caro – e la forza di andare incontro alla vita anche quando tutto sembra essere perso. Nel mio domani è un romanzo delle seconde possibilità, delle distanze che non separano ma uniscono e creano capitoli di vita nuovi, tutti da attraversare e scrivere.

Valentina Perrone ha fatto della scrittura una parte imprescindibile della sua vita. Come giornalista collabora da diversi anni con il Nuovo Quotidiano di Puglia. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, la raccolta di racconti dal titolo Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, a cui ha fatto seguito, nel 2017, il romanzo Memorie di Negroamaro. Di entrambi ha realizzato nel 2020 un’edizione aggiornata, disponibile anche in e-book su Amazon, mentre nel 2019 ha pubblicato il romanzo Il mare in base al vento. Ha ricevuto, negli anni, premi e riconoscimenti per i suoi libri, l’attività giornalistica, l’impegno nella promozione culturale e nella tutela degli animali. Nel mio domani è il suo quarto romanzo, per il quale ha scelto, stavolta, la strada del self-publishing: sarà disponibile, infatti, dal 17 gennaio su Amazon e Kindle Unlimited, in versione cartacea ed e-book, ed è attualmente in pre-order.

La foto in copertina è di Antonio Congedo, mentre il progetto grafico è a cura di Valentina Modica. Sito web autrice: www.valentinaperrone.it.