Puglia “gialla” da lunedì

PUGLIA – Nuova ripartizione a colori per il Paese: Puglia gialla dall’11 gennaio. Nessuna regione sarà rossa, 5 quelle arancioni. Le nuove regole in vigore da lunedì

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia si colorano di arancione, tutte le altre regioni , quindi anche la Puglia, saranno gialle.

La cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati di monitoraggio, aggiornati costantemente, ha partorito il verdetto. Le nuove regole, per ciascuna regione, entreranno in vigore da lunedì prossimo.

Queste le regole da lunedì:

Ci si potrà spostare liberamente, ma dalle 22 alle 5 scatterà il coprifuoco; dopo le 22 ci si potrà spostare solo per “comprovate esigenze”, dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze, in quel caso sarà necessaria l’autocertificazione . Bar e ristoranti potranno tornare ad essere aperti , ma non oltre le 18 . Dopo quell’ora sarà consentita la consegna a domicilio e fino alle 22 si può prendere cibo da asporto che però non può essere consumato nelle adiacenze dell’esercizio o comunque all’aperto. . Musei e mostre rimarranno chiusi, così come cinema e teatri. I centri commerciali saranno aperti nei giorni feriali, mentre rimarranno chiusi il sabato, la domenica e nei gironi festivi. Farmacie, tabaccherie, edicole ed alimentari che si trovano all’interno resteranno aperti. Nessuna limitazioni per pranzi e cene da amici, ma rimane la raccomandazione di non andare a trovare persone non conviventi poichè ” gli incontri nelle abitazioni sono occasione di contagio”.

L’ordinanza arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Secondo quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute, relativo al periodo 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021, “Calabria, Emilia Romagna e Lombardia un Rt puntuale significativamente maggiore di 1, altre 6 lo superano nel valore medio (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta), altre 4 hanno un valore uguale, la Puglia, o che lo sfiora, Lazio, Piemonte, Veneto”. Il Veneto, infine, “mostra un tasso di incidenza particolarmente elevato, rispetto al contesto nazionale”. La bozza sottolinea che “sono 12 le Regioni e province autonome a rischio alto questa settimana, 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso”.