Paganini: lesione al bicipite femorale. Pablito e Zuta lavorano all’Acaya

LECCE – Uscito per una dolenzia al 17° minuto della gara tra Lecce e Monza giocata il 4 gennaio al Via del Mare, Luca Paganini si è sottoposto, dopo 3 giorni, a risonanza magnetica.

L‘esame ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Il gruppo giallorosso ritornerà in campo il 10 gennaio per ricominciare la preparazione in vista della gara con la Reggina che si giocherà al “Granillo” di Reggio Calabria del 16 gennaio ed il centrocampista romano lavorerà con un programma personalizzato per recuperare quanto prima da questo problema anche se è, ovviamente esclusa la sua presenza nella prossima gara.

L‘attaccante Pablito Rodriguez ed il laterale Leonard Zuta invece stanno lavorando, anche in questo periodo di riposo, sul campo dell‘Acaya.

Pablito ha effettuato delle terapie fisioterapiche e un lavoro personalizzato a causa del problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, mentre Zuta sta svolgendo un lavoro perosonalizzato in questi giorni per farsi trovare pronto alla ripresa.

