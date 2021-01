Nel Salento, la prima Stanza degli Abbracci

MAGLIANO- “C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare“. Con le parole di Alda Merini il 4 gennaio è stata inaugurata la Stanza degli Abbracci nella RSA San Giuseppe, la prima in Puglia e nel Salento.

Così, anche qui, attraverso una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse ‘maniche’ da indossare si possono abbracciare, accarezzare o stringere i propri cari.

Si tratta di un dono bellissimo e inaspettato dell’associazione Vip Viviamoinpositivo Lecce ai nonni ospiti della Residenza di Magliano, che ormai da troppo tempo non potevano abbracciare i loro cari a causa del Covid. Ma non solo: è stato anche un regalo giunto in occasione degli 88 anni di Nonno Pippi, che ha festeggiato riabbracciando l’amico Cosimino, attraverso il telo protettivo. Un gesto importante, quindi, che mai come in questo momento scalda il cuore di tutti.