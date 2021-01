Pagliaro: “Rientro a scuola e trasporti scolastici, Regione Puglia in confusione”

LECCE – “Il tempo a disposizione non è servito a nulla ad Emiliano e agli assessori regionali Lopalco, Leo e Maurodinoia; oggi è il 3 gennaio e ancora non esiste un piano ben preciso per un ritorno tra i banchi degli studenti pugliesi. Regna la confusione. Non vorremmo che si decida, ancora una volta, di non decidere lasciando alle famiglie la responsabilità della scelta”. Così Paolo Pagliaro, Consigliere Regionale e Capogruppo La Puglia Domani e Presidente Movimento Regione Salento.

“Mi preme sottolineare, ulteriormente – spiega – che l’impedimento più importante è il problema legato ai Trasporti scolastici. A tal proposito avevo già chiesto all’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia un’attenzione particolare ed la possibilità di avere un nuovo Piano per il Trasporto Pubblico Scolastico in grado di garantire un servizio nella massima sicurezza per gli studenti. Abbiamo affrontato il problema nei primi giorni di dicembre ma tutto è rimasto nel limbo delle decisioni non prese, della mancata programmazione, delle incertezze, fino ad arrivare al 3 gennaio con un pugno di mosche in mano e senza nessuna certezza.

Spero che non siano presi in considerazione i doppi turni scolastici perché ai nostri ragazzi abbiamo già chiesto i sacrifici più importanti ed è paradossale che non si riesca ad adeguare il Piano dei trasporti e il sistema scolastico ma si continui a svilire famiglie e alunni che si trovano, ancora una volta, in una situazione di disagio unico.

Aspettiamo dunque di capire quali saranno le decisioni e quali le misure per garantire il rientro degli studenti. Sono però convinto che ancora una volta si è perso tempo sperando che arrivasse come per magia l’attenuazione dell’emergenza sanitaria, senza capire che con il virus bisogna convivere in modo intelligente e non smettere di vivere nell’attesa che tutto passi”.