Scuole, Anp: la riapertura sia rinviata almeno sino al 15 gennaio

PUGLIA- La data del 7 gennaio, giorno in cui le scuole superiori di tutta Italia dovranno riaprire, si avvicina, ma i problemi sono ancora sul tavolo. Non nascondiamo la nostra delusione- dice Roberto Romito – Presidente Regionale ANP Puglia- per la sostanza di gran parte delle decisioni assunte dai partecipanti ai tavoli fra i quali, è bene ricordarlo, non figuravano le scuole.

Una delusione, che si muta in forte preoccupazione da parte dei dirigenti scolastici, che hanno la rappresentanza giuridica delle scuole, poiché, salvo alcune locali eccezioni in cui sono stati promessi potenziamenti dei mezzi e dei servizi, di fatto i tavoli hanno preso atto della sostanziale rigidità dell’offerta e, quindi, hanno scaricato sulle scuole l’onere esclusivo di modificare la propria domanda attraverso la diversificazione in due turni degli orari di ingresso e di uscita, che è stata loro imposta dalle varie deliberazioni prefettizie. Si ripete quindi- continua Romito, che si associa alle richieste avanzate dagli altri sindacati- lo schema perverso che da mesi stiamo denunciando: i trasporti (e la sanità, e l’edilizia scolastica) non si adeguano né si potenziano significativamente le scuole, invece, si devono adeguare, con lo stravolgimento totale del loro assetto organizzativo del quale ne faranno le spese le famiglie e gli studenti, che vedranno l’orario scolastico dilatato fino alle ore pomeridiane.

I sindacati chiedono il rinvio della riapertura delle scuole almeno ai 15 gennaio. Una proposta che è stata presentata ai vari “tavoli” regionali, l’ultimo dei quali tenutosi lo scorso 30 dicembre, al quale sono risultati però assenti proprio i rappresentanti della Regione Puglia che che ha il potere di attuare una simile misura.