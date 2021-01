Covid: 344 nuovi casi su 2mila test e 10 decessi. Restano 2 i casi accertati di variante inglese. Vaccino: quasi 80mila adesioni

LECCE – Pochi tamponi e, di conseguenza, un numero decisamente contenuto di nuovi casi è emerso nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale registra infatti 344 nuovi contagi in tutta la Puglia, rilevati su 2.021 test effettuati.

Più nel dettaglio sono emersi 114 nuovi casi in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 14 nella BAT, 139 nel Foggiano, 10 nel Leccese, 21 nel Tarantino e 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati inoltre 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 nel Brindisino, 5 nel Foggiano e 1 nel Tarantino.

36.400 sono i pazienti, ad oggi, guariti. 53.812 i casi attualmente positivi.

Procede intanto a passo spedito la campagna di vaccinazione anticovid. Dopo l’avvio della prima fase del 31 dicembre e di Capodanno, si va avanti tutti i giorni, sabato e domenica compresi. Soltanto nelle ultime 24 ore, ad esempio, sono state vaccinate 2.800 persone.

“La risposta del personale sanitario è ottima – fa sapere l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco – le adesioni hanno raggiunto quota 78.800 e a questo numero va aggiunta la platea degli ospiti delle Rsa pugliesi, circa 22mila”.

Prosegue, nelle stesse ore, anche l’attività di screening sulle persone arrivate in Puglia dalla Gran Bretagna. Al momento sono 15 i casi positivi al Covid all’esame dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, il cui esito è atteso la prossima settimana. Resta quindi fermo a due il numero di casi con variante inglese accertati in Puglia.

Poche ore fa un nuovo positivo al coronavirus è stato rilevato all’aeroporto di Brindisi, anche questo tampone sarà oggetto di indagine genomica.

E.FIO