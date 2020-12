Dalla Provincia il Bilancio 2020, Minerva: “Un anno di emergenza e nuove sfide per lo sviluppo del territorio”

LECCE – A conclusione di quest’anno, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva traccia un bilancio dell’attività amministrativa dell’Ente, mettendo in luce le principali iniziative intraprese nel 2020 e, con lo sguardo rivolto in avanti, gli interventi futuri.

“L’azione amministrativa dell’Ente ha consentito di presidiare e governare puntualmente un quadro di criticità emerso dall’emergenza sanitaria, di porre il sistema scolastico nelle condizioni di poter avviare le attività in sicurezza, di approntare una pianificazione del trasposto pubblico locale in linea con le esigenze della comunità scolastica e delle famiglie, per cui sarà a breve affidato il servizio ai gestori. Interventi che sono stati rafforzati con l’attuazione di opere infrastrutturali per l’edilizia scolastica, la messa in sicurezza della viabilità territoriale, l’assistenza specialistica per il diritto allo studio ai disabili, agli audiolesi e videolesi, il risanamento di Alba Service, trasformata in s.r.l. con la nomina di un Amministratore unico. Con quest’ultima è stata anche sottoscritta la nuova convenzione di durata decennale, con scadenza nel 2029, finalizzata a sostenere i servizi di pulizia delle arterie stradali, la manutenzione ordinaria di scuole, il servizio di assistenza sociale. Un investimento che prevede 1.800.000 euro per ogni anno, con un ulteriore incremento, per il 2021, di 200.000 euro con cui saranno potenziati i servizi per l’emergenza Covid”. “Di particolare importanza è stata, inoltre, l’attenzione rivolta alla domanda di occupazione sicura per 76 lavoratori socialmente utili “

“Con un deciso sostegno all’Istituto di Culture Mediterranee e con la prossima partecipazione alla Fondazione ITS regionale della Puglia per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato”, si è concentrato l’impegno per il rilancio delle politiche culturali e formative, alle quali saranno destinati rispettivamente il Castello di Acaya e Villa Mellone, quali beni immobili di pregio funzionale allo sviluppo di tali attività”. “E’ stata costruita la Rete solidale per una governance sociale finalizzata alla lotta allo spreco alimentare”. “E nell’anno che verrà, in continuità con quanto realizzato l’obiettivo strategico dell’Ente è quello di rivolgere particolare attenzione alla costruzione di un progetto di sviluppo del territorio salentino, al coinvolgimento di tutte le componenti economiche e sociali, ad un dialogo costante e sistematico con le altre aree provinciali dell’arco jonico-salentino”.