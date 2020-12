Vaccino covid, Minelli: “Nessun rischio per gli allergici. Ecco chi esentare”

PUGLIA- Le somministrazioni dei vaccini sono ormai formalmente iniziate. La vera tranche sarà quella che inizierà a gennaio. Ma intanto i vaccinati leccesi del 27 dicembre sono sotto sorveglianza. Piccoli effetti collaterali, laddove ce ne siano, reazioni soggettive, ammesso, appunto che queste ci siano. Tutto verrà registrato e contenuto nella banca dati mondiale. Ma di sicuro, la paura per le reazioni allergiche è, a parola di esperti, quella meno fondata di tutte. Sono due o tre i casi che in giro per il mondo sono stati registrati senza gravi conseguenze. Per capire, dunque, quanto è sicuro il vaccino anti-covid chiediamo all’allergologo e immunologo Mauro Minelli di spiegarci come è la reale situazione.

Dunque, preservando solo alcuni soggetti portatori di malattie immunomediate, per i soggetti che sanno di essere allergici è possibile prevedere comunque una copertura allergica prima di sottoporsi al vaccino. Importante è sfatare un’altra fake news: il vaccino non modifica il Dna.