Vaccino anti covid, in Puglia manca ancora una cella Ult

PUGLIA- Le prime dosi saranno somministrate il 27 dicembre, a 9.750 tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari. Ma in vista del via alla campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19, che inizierà a gennaio e avrà come primo target l’immunizzazione di 1,8 milioni di persone, una parte significativa del Paese non sembra pronta. Secondo quanto riportato da La Stampa, in diverse Regioni deve ancora essere individuato il personale incaricato di somministrare il vaccino e di preparare le siringhe. E siccome si tratta di passaggi importanti, soprattutto in questo caso, non è un problema di poco conto .

Non solo: un altro importantissimo nodo da sciogliere è quello della conservazione delle fiale. Conservazione che deve avvenire a – 75 gradi. Su 294 punti di somministrazione, solo 222 sono dotati delle celle ult (ultra lox temperature). Secondo il piano dovrebbero diventare 289 dopo il 7 gennaio

Attualmente nove regioni e una provincia autonoma non sono dotate delle necessarie celle ult. In Puglia ne manca 1 delle 11 riportare nel piano, in Abruzzo ne mancano 3 delle sette, in Calabria una rispetto alle sei necessarie, in Lazio due su 20, in Liguria 5 su 15, in Lombardia 27 su 65, in Provincia di Bolzano sette su otto, in Sardegna otto su 12, in Sicilia 14 su 36 e in Toscana quattro su 12