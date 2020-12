Periodo nero: Spal-Lecce 1-0, Coda sprecone, decide Strefezza

FERRARA – Il Lecce arriva al Paolo Mazza di Ferrara per dare risposte dopo la brutta sconfitta casalinga subita con il Pisa. La Spal cerca la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Arbitra il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Le due squadre giocano una partita piacevole, si affrontano a viso aperto, le emozioni non mancano ma nonostante le occasioni il risultato nel primo tempo non si sblocca.

La Spal ha colpito due legni uno nel primo tempo con Sernicola e l’altro con Paloschi ad inizio a secondo tempo, il Lecce ha protestato per un fallo in area di rigore ai danni di Paganini, al 57° annullato un gol a Mancosu per fuorigioco. Protagonisti di buone parate entrambi i portieri. Coda si divora due gol fatti e poi al 79° arriva il gran gol di Strafezza che mette il punto sulla serata.

Cala il buio intorno al Lecce che si ritrova a pochi minuti dalla fine ad inseguire. La risposta giallorossa non è veemente e la Spal la conduce in porto facendo bottino pieno.

La reazione dei salentini dopo la sconfitta col Pisa c’è stata ma non il risultato, nei minuti finali, una volta sotto di un gol, nonostante i cambi non riesce a riprenderla e sprofonda nella tristezza della seconda sconfitta consecutiva. Non basta la buona volontà ci vuole altro… ed è quello che sta mancando al Lecce, concentrazione, cinismo, concretezza e sicurezza.

Domenica al Via del Mare arriva il Vicenza ed a questo punto, per gli uomini di Corini, è veramente proibito sbagliare ancora altrimenti il buio diventerebbe totale.

PRIMO TEMPO – Mister Eugenio Corini, che ancora indisponibile causa Covid ed sostituito dal suo vice Salvatore Lanna, ha deciso di mandare in campo col 3-5-2 Gabriel; Adjapong, Lucioni, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Majer, capitan Mancosu, Calderoni; Coda, Stepinski. Dunque riposo per Meccariello e ritorno al recente passato con la coppia Coda e Stepinski e con il capitano che stringe i denti.

Pasquale Marino sceglie Thiam; Tomovic, Vicari, Sernicola; Strefezza, Salvatore Esposito, Murgia, Ranieri; Castro, Valoti; Paloschi, un 3-4-2-1.

Il Lecce inizia con un buon piglio.

Il primo tiro è di Coda al 5° minuto la il suo giro palla termina fuori.

Al 10° ci prova Paganini con un tiro da fuori area a palombella.

Al 12° ecco la Spal: palla rubata a Tachtsidis e passaggio a Sernicola che calcia da fuori ma la sfera si stampa sul palo.

Al 15° Stepinski se ne va, salta gli avversari, cede a Mancosu, tiro da fuori ma Thiam para senza problemi.

Al 21° Paloschi in area cerca un compagno che non c’è, la palla passeggia ma nessun spallino la prende, libera il Lecce.

Al 24° Lecce pericoloso con Pagani che però si spinge un po oltra la linea di fondo.

Al 26° gli ospiti vanno vicini al gol: Stepinski sfrutta il liscio di Esposito e serve Mancosu, che aggira il portiere, lascia a Majer che calcia ed è murato proprio da Esposito, poi riprende, calcia, palla in corner; sugli sviluppi, il pallone calciato da Tachtsidis incornato da Lucioni che sale in cielo ma Thiam para.

Al 35° i padroni di casa mettono paura al Lecce: Paloschi da distanza ravvicinata calcia a colpo sicuro ma Gabriel para.

Passano pochi minuti e Mancosu va vicino al vantaggio.

Botta e riposta.

La gara piacevole, la squadra salentina

Al 39° Murgia servito da Castro è anticipato in area da Mancosu.

Al 40° giallo per Tomovic per un fallo su Mancosu. Al 43° secondo giallo per la Spal: lo becca Valoti per un fallo su Majer.

Al 45° Coda calcia dal limite servito dalla sponda di Stepinski ma la palla termina di poco fuori.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo a reti bianche.

SECONDO TEMPO – Si riparte dallo zero a zero. Nessun cambio all’inizio.

Passano pochi secondi e Doveri estrae un giallo e lo fa vedere a Coda reo di un fallo su Murgia.

Al 50° Paloschi di testa colpisce il palo, secondo legno della Spal.

Al 52° Lecce pericoloso, Paganini chiede un rigore per l’arbitro si può continuare.

Al 57° Mancosu si avventa sulla sfera ribattuta da Thiam su tiro di Coda ma il capitano è in fuorigioco ed il suo gol non è valido.

Al 63° bella parata di Gabriel sulla conclusione di testa di Murgia servito da Strefezza.

Al 64° occasione sprecata da Coda che a tu per tu con Thiam calcia la sfera addosso al portiere.

Al 66° al via i cambi: Listkowski al posto di Mancosu nel Lecce, Di Francesco per Murgia e Sala per Sernicola nella Spal.

Al 67° miracolo di Thiam su Coda.

Al 73° doppio cambio per la Spal: fuori Paloschi e Valoti dentro Floccari e Missiroli.

Subito dopo giallo per Calderoni, era diffidato salterà la gara col Vicenza.

La gara si sblocca al 79° a stapparla è Strefezza che fa vedere i fantasmi a Gabriel.

Non c‘è reazione da parte i giallorossi, la Spal sembra prendere il sopravvento.

Al minuto 84 tre cambi per i giallorossi: fuori Stepinski, Paganini e Majer per Pettinari, Falco e Henderson.

Al minuto 89 cambio per gli spallini: dentro Salomon fuori Ranieri.

La lavagnetta segnala 3 minuti di recupero.

Lecce confuso e confusionario prova a riversarsi in avanti ma si ritrova a doversi difendere.

Nell‘ultimo minuto di extra time Missiroli atterra Falco, punizione per i salentini. Batte il numero 10 giallorosso, sugli sviluppi Lucioni colpisce la traversa di testa e possono passare i titoli di coda su questa gara che evidenzia il periodo nero per i giallorossi.

IL TABELLINO

SPAL – LECCE 1-0

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Tomovic, Vicari (C), Sernicola (66° Sala); Strefezza, Salvatore Esposito, Murgia (66° Di Francesco), Raniero (89° Salomon); Castro, Valoti (73° Missiroli); Paloschi (73° Floccari). A disposizione: Minelli, Gomis, Salamon, Okoli, Sebastiano Esposito, Spaltro, Sala, Dickmann, Brignola. Allenatore: Pasquale Marino.

LECCE (3-5-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Zuta; Paganini (84° Henderson), Tachtsidis, Majer (84° Henderson); Mancosu © (66° Listkowsi), Calderoni; Coda, Stepinski (84° Pettinari). A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Rossettini, Monterisi, Pierno, Bjorkengren, Maselli. Allenatore: Eugenio Corini indisponibile, in panchina Salvatore Lanna.

ARBITRO: sig. Daniele Doveri – Roma 1

ASSISTENTI: sig. Gaetano Massara – Reggio Calabria, sig. Davide Moro – Schio; IV Ufficiale sig. Francesco Forneau – Roma 1

MARCATORI: 79° Strefezza (S)

AMMONITI: 40° Tomovic (S), 43° Valoti (S), 46° Coda (L), 73° Calderoni (L), 9° Lucioni (L)