A Natale prodotti locali sulla tavole: 2mila aziende salentine ci sperano

LECCE – Il comparto primario è in difficoltà, ma il settore agroalimentare locale spera nel rilancio e punta tutto sulle tavole natalizie pugliesi.

A lanciare un appello agli acquisti locali, nel Salento sono 2.105 aziende, più nel dettaglio: 960 nel Leccese, 595 nel Tarantino e 550 in provincia di Brindisi.

Solo mettendo sulle tavole prodotti locali, di fatto, si potrà dare una boccata d’ossigeno a queste attività, per le quali le imminenti festività natalizie possono rappresentare un’importante occasione di ripresa. In questo momento, sono più di 5mila le imprese impegnate, in tutta la regione, nella lavorazione e trasformazione delle materie prime.

Come riporta Cia Agricoltori Italiani della Puglia, negli ultimi mesi, nonostante la pandemia ancora in corso, si è registrato un lieve incremento del loro numero: sono passate da 5.197 (dato riferito al 31 dicembre 2019) alle attuali 5.223. Le attività dell’agroalimentare più numerose si occupano della produzione di pane e pasticceria fresca, seguono quelle di produzione di oli e grassi e quelle lattiero-casearie. Subito dopo ci sono le aziende dedite alla produzione della pasta, del vino e dei prodotti di pasticceria conservati.

Gli agricoltori e le piccole medie imprese rappresentano gli attori più fragili della filiera. Portare in tavola i loro prodotti significa contribuire alla loro sopravvivenza.