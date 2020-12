Variante Covid, due i casi sospetti atterrati in Puglia dalla Gran Bretagna

BARI – Con voli diretti dalla Gran Bretagna, negli ultimi 14 giorni 746 passeggeri hanno fatto scalo all’aeroporto di Bari e 469 all’aeroporto di Brindisi. In due sono risultati positivi al Covid e adesso sono in corso accertamenti per risalire al ceppo del virus che hanno contratto, il sospetto è che sia la variante inglese.

È stato lo stesso assessore regionale alla Sanità, il professore Lopalco, a diramare questi dati, specificando che gli elenchi dei passeggeri sono stati tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl che hanno già iniziato a contattarli e convocarli per l’effettuazione del tampone. Test che, laddove positivi, saranno poi inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata che è in grado di identificare la nuova variante del virus.

Si tratta di una indagine complessa, i cui risultati possono richiedere diversi giorni.

“Le informazioni che raccoglieremo avranno pura valenza scientifica -rimarca Lopalco- per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, essere contagiati da questa variante non induce una patologia più aggressiva e non comporta scelte terapeutiche differenti dalla variante classica”.

Dei due casi sospetti, attualmente in fase di approfondimento, solo di uno se ne conoscono i dettagli. Si tratta di una ragazza di 25 anni rientrata da Londra giovedi scorso con un volo Ryanair.

La giovane aveva la febbre, così come rilevato al passaggio dal termoscanner. Agli operatori dell’Usmaf (Ufficio sanitario marittimo e aereo di frontiera) la giovane ha detto di avere avuto sintomi para-influenzali già in Inghilterra ,dove si era sottoposta a un tampone del quale non aveva avuto l’esito prima di partire.

A Bari, dunque, è stata sottoposta ad un nuovo test ed è risultata positiva. Attualmente è in isolamento ma in buone condizioni. Il tampone verrà esaminato nelle prossime ore dall’Istituto Zooprofilattico di Foggia per verificare , appunto, se si tratta della variante inglese del virus. Gli altri passeggeri del volo saranno convocati nelle prossime ore per essere sottoposti al tampone.

Dopo il blocco dei collegamenti con il Regno Unito disposto anche dall’Italia, Aeroporti di Puglia domenica sera ha poi comunicato che nelle ultime 24 ore non sono arrivati voli diretti da Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli scali pugliesi.