Sensi unici pedonali: sabato già alle 16 vigili e volontari in campo: “L’esperimento funziona”

LECCE – Questo sabato ha rappresentanto il banco di prova e la Polizia locale, scesa in campo con la protezione civile, promuove gli avventori e si dice soddisfatta. Tradotto: i sensi unici pedonali sembrano proprio riuscire a decongestionare il centro di Lecce.

La misura può essere applicata, in base all’afflusso di persone, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Sabato mattina non vi è stato alcun bisogno: il numero di persone che ha raggiunto il centro era sostenibile senza alcuna restrizione aggiuntiva. Sabato pomeriggio, invece, è stato necessario anticiparne l’attivazione di circa un’ora: alle 16 gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile erano già in campo sulle principali arterie del cuore della città. A intermittenza è stato anche bloccato il traffico veicolare lungo via cavallotti, dacchè al semaforo all’altezza di Zara (nonostante la gente potesse circolare solo in direzione Piazza Mazzini) allo scattare del rosso si creavano comunque assembramenti corposi. Bloccando le auto a intermittenza e facendo attraversare i pedoni più costantemente, bypassando le indicazioni semaforiche, si è cercato di risolvere anche questo intoppo. Un correttivo estemporaneo questo che si è deciso di adottare anche domenica.

La polizia locale, inoltre, ha elevato un unico verbale in tutta la giornata di sabato: “è stato sanzionato un solo pedone che si è rifiutato energicamente – riferisce il comandante Zacheo – di indossare la mascherina”. A tal proposito il comandante plaude all’abnegazione di vigili e volontari, impegnati a gestire più problematiche contemporaneamente.

La decisione di Palazzo Carafa, lo ricordiamo, è figlia della necessità di garantire distanziamento e fruibilità delle vie del “passeggio” leccese, anche alla luce di quanto successo nel giorno dell’immacolata. L’8 dicembre, per effetto dell’ingresso in “zona gialla” della Puglia, il capoluogo è stato letteralmente preso d’assalto. Le immagini delle strade sovraffollate sono diventate ben presto virali, sollevando un polverone su più fronti.

Dunque nei fine settimana, fino al sei gennaio prossimo, si continuerà ad applicare il senso unico di circolazione pedonale lungo l’asse viario che va da Piazza Mazzini a Piazza sant’Oronzo e da qui fino a porta Rudiae.

Attenzione, nessuna multa in vista, sia chiaro! Al pedone che per errore dovesse imboccare le vie “controsenso” non saranno comminate sanzioni, ma sarà raccomandato il rispetto di una misura che è soprattutto di prevenzione igienico- sanitaria.

E.FIO