Covid 19, 1.478 nuovi casi in Puglia. A Lecce positiva operatrice di una Rsa. Stop alla didattica in presenza a Porto Cesareo

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 10.209 test effettuati sono stati registrati 1.478 casi positivi: 538 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 253 nella provincia BAT, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 71.797

Tra i nuovi contagi nel Leccese, anche un’operatrice sanitaria che opera in una Rsa, dove sono state attivate tutte le misure per scongiurare un focolaio. A Casarano invece sono risultati positivi 5 poliziotti locali

Intanto a Porto Cesareo, proprio a causa dei numerosi contagi, la sindaca Silvia Tarantino ha deciso di giocare in anticipo: con un’ordinanza delle ultime ore ha sospeso la didattica in presenza per gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie.