Le Mura Urbiche diventano proprietà del Comune

LECCE – L’Agenzia del Demanio, rappresentata dal direttore regionale di Puglia e Basilicata Vincenzo Capobianco e il Comune di Lecce, rappresentato dal sindaco Carlo Salvemini, hanno stipulato questa mattina il passaggio di proprietà al Comune di Lecce del “Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e Bastione di San Francesco” ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.Lgs.85/2010, il cosiddetto “federalismo demaniale culturale”. Il Programma prevede la valorizzazione per finalità turistico-culturali delle Mura, a beneficio dello sviluppo economico e sociale del territorio e del rafforzamento dell’identità culturale di Lecce. Nel Programma sono previste per il circuito turistico delle Mura diverse funzioni legate alla fruizione innovativa turistico-culturale, simili a quelle già sperimentate nei periodi di apertura straordinaria. “Ringrazio gli uffici comunali, l’Agenzia del Demanio, il direttore Capobianco, il Mibact per il lavoro svolto insieme, a beneficio di un atto che va nell’interesse dei cittadini leccesi alla valorizzazione di un bene monumentale di così grande valore. Oggi abbiamo compiuto un passaggio solo all’apparenza formale – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – ma che in realtà è determinante per giungere a una forma stabile di gestione”.