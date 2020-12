Forte scirocco sul Salento, mare in burrasca ed alberi abbattuti

SALENTO – Il maltempo che sta imperversando in queste ore sull’Italia ha toccato anche il Salento, con forti raffiche di vento e mare in burrasca . Domenica di grande lavoro per i Vigili del Fuoco a causa di alberi e pali della luce abbattuti dal vento

I primi segni della burrasca di scirocco che ha imperversato su tutto il Salento dalle prime ore della giornata di domenica si sono avuti sul litorale ionico ma le mareggiate hanno interessato tutta la penisola salentina. Suggestive le foto ed i video postati sulla pagina facebook “meteopuglia in foto”. A Santa Cesarea Terme la mareggiata ha caratterizzato questa prima domenica di dicembre. Anche la suggestiva località “Ciolo” sotto sotto i colpi della burrasca. E sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il territorio, a causa di alberi abbattuti dal forte vento, ed auto intrappolate al di sotto. In qualche caso i rami hanno trascinato con sè anche pali della luce. La situazione peggiore nel leccese, ma forti raffiche arrivate fino a 95 km orari anche nel tarantino e nel brindisino.

Sul litorale gallipolino questa la situazione nel pomeriggio: il mare forte ha invaso la carreggiata.

La burrasca si placherà, lo scirocco, assicurano gli esperti, ha le ore contate , spazio ad una linea temporalesca in risalita da ovest. Il fronte freddo prenderà vigore passando sullo Ionio, possibili forti temporali sui settori centro meridionali della Puglia.