L’on. Biagio Marzo nominato esperto nella Settima Commissione del Senato

LECCE- Un riconoscimento al lavoro svolto per il rilancio del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Il Presidente Biagio Marzo è stato chiamato quale esperto dal Presidente della 7^ Commissione del Senato, Riccardo Nencini.

La Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica e sport, ha inteso avvalersi della esperienza nel campo della cultura musicale nonché della competenza nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’On Biagio Marzo.

In questi anni, l’istituzione pubblica ionico salentina, sotto la sua guida e quella direttore Giuseppe Spedicati, ha acquisito nell’ opinione pubblica grande successo, per le sue innumerevoli performance artistiche e concertistiche.

Una notorietà guadagnata sul campo con duro impegno del presidente, del direttore, dei docenti, degli studenti, del personale amministrativo e di quello dei coadiutori, che ha portato il Tito Schipa ad essere un referente cultural musicale nazionale e internazionale. Prova ne sia il numero crescente di iscritti italiani e stranieri al Conservatorio ionico salentino.

” Il riconoscimento va al Conservatorio Tito Schipa – ha commentato Biagio Marzo- per la fatica fatta per conquistare un ruolo principe nel mondo della musica alta e non al sottoscritto che, pur apprezzando il riconoscimento ricevuto, trova semplicemente imbarazzo”.