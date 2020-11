Vaccini anti influenzali non consegnati, Montanaro annuncia azioni legali contro Sanofi

PUGLIA- Il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha annunciato azioni legali nei confronti dell’azienda farmaceutica Sanofi che non ha ancora consegnato 890.000 dosi di vaccino anti influenzale rispetto al quantitativo di 1.500.000 dosi aggiudicate. “La società ha comunicato che per la Regione Puglia potrà reperire solo 37.000 dosi entro dicembre, ma il quantitativo- dice Montanaro- è assolutamente risibile rispetto a quello pattuito. Per questa ragione saranno intraprese presto azioni formali e legali utili al rispetto dei termini contrattuali a tutela degli interessi della Regione Puglia e del Servizio Sanitario regionale, nonché a risarcimento dei danni diretti o indiretti che potrebbero derivare”.