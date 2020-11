Covid: 907 i nuovi positivi in Puglia. Nel leccese sono 54

PUGLIA- Nel bollettino giornaliero sugli esiti dei tamponi nelle ultime 24 ore risultano in Puglia 907 casi positivi. I test eseguiti sono 8.285.

Ecco come sono suddivisi i nuovi contagi: 134 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 448 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 126 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 21 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 780.364 test.

13.521 sono i pazienti guariti. 38.244 sono i casi attualmente positivi.