Bollettino covid, 1573 nuovi casi in Puglia: 30 i decessi. Positivi infermiera e medico al Fazzi

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 10.032 test effettuati sono stati registrati 1.573 casi positivi: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati. Nel leccese, tra i positivi anche quattro pazienti, un’ infermiera e un medico del Fazzi.

Sono stati registrati 30 decessi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 52.311