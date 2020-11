Puglia verso la conferma di “zona arancione”. Natale, sfuma l’illusione di un dpcm più “soft”

ROMA – Settimanalmente Governo e Regioni continuano a fare il punto della situazione sull’andamento territoriale dei contagi da Covid 19. I tre colori (con annesse specifiche restrizioni) in queste ore sono rimessi in discussione, ma la Puglia dovrebbe restare arancione.

Il Professor Pierluigi Lopalco rassicura: “La nostra regione non solo è arancione, ma è tendente al giallo”. Il trend, dunque, sembra migliorare, ma non è certo questo il momento di abbassare la guardia.

Nelle stesse ore a Palazzo Chigi, il premier Conte e i capi delegazione della forze di maggioranza, lavorano al nuovo Dpcm, che dal 4 dicembre sostituirà quello attualmente in vigore. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid da adottare e che scandiranno le festività natalizie durante le quali non si intende in alcun modo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.

“Sono riuniti con noi anche i tecnici, stiamo valutando la curva epidemiologica” ha intanto detto il premier intervenendo all’evento ‘Generazione Energia’. Al momento sono due le novità già emerse:: gli impianti sciistici non riapiranno durante le feste, così come il coprifuoco dovrebbe restare alle 22 anche la vigilia di Natale.

Boccia, su questo fronte, sdrammatizza: «Anche Gesù bambino dovrà adattarsi all’emergenza Covid -dice- e non sarebbe un’eresia farlo nascere due ore prima». Sembra sfumare quindi l’ipotesi di allungamento del coprifuoco, paventata per vigilia, Natale e l’ultimo dell’anno.

Il timore di una terza ondata a gennaio spinge ad essere categorici.

«L’indice RT è di pochissimo sopra 1, ma serve ancora prudenza – inclaza il Ministro Speranza- Dobbiamo evitare di disperdere i sacrifici fatti finora».

Tanti i punti ancora da definire, come quelli riguardanti il tessuto economico. In primis gli orari di apertura delle attività commerciali per lo shopping dei regali e di quelle di ristorazione. L‘altro punto, ancora oscuro, riguarda gli spostamenti tra regioni per raggiungere i parenti. Ad oggi sembra prevale il divieto totale, a prescindere dalle zone, con al massimo qualche deroga in caso di ricongiungimento con i familiari, in determinate e particolari situazioni.

C’è poi il settore scuola: a dispetto del parere degli scienziati in quelle superiori si tornerà in presenza soltanto dopo il 7 gennaio.



E.Fio