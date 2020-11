Report Asl: 532 nuovi casi in più in provincia di Lecce in una settimana

LECCE – Covid, i numeri del report settimanale della Asl:sono 2052 i cittadini presenti in provincia attualmente positivi. Una settimana fa erano 1595 (quindi 523 in più) . Il bollettino regionale delle ultime 24 ore registra 1456 nuovi casi in Puglia. 175 in provincia di Lecce, 91 nel brindisino e 115 nel Tarantino

Covid: continuano a crescere i numeri legati alle positività, ma più lentamente, attualmente in provincia di Lecce secondo i dati del report sull’andamento dell’infezione a cura del Dott. Fabrizio Quarta della Asl di Lecce i casi sono 2052, 523 in più in più rispetto alla scorsa settimana. Ma il trend della precedente dava ben 667 casi in più, quindi una crescita lievemente rallentata. Sono al momento solo tre i Comuni con zero casi: Bagnolo, Giuggianello (che da un unico caso passa a zero) e Melpigano. Da zero casi passa ad uno, invece Martignano. A Lecce i casi sono attualmente 215 ( la scorsa settimana erano 175, quella prima ancora 112) . La situazione peggiore, tra i comuni della provincia si registra a Taurisano con 204 casi, la scorsa settimana erano 196. I comuni più colpiti sono Casarano 53 casi,Gagliano del Capo 66, Gallipoli 45, Melendugno 62, Nardò 41, Racale 42, Ruffano 53, Tricase 56, Ugento 45 Cresce il numero dei degenti in tutta la Regione, sono 1610

Ed il bollettino regionale delle ultime 24 ore parla di 1.456 nuovi casi positivi in Puglia, su 10102 test effettuati. Sono 175 in provincia di Lecce, 115 in provincia di Taranto, 478 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 405 in provincia di Foggia, 10 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 702.823 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 40.803