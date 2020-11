Unitisivince, basta “usa e getta” per l’ospedale. I cittadini chiedono sicurezza

GALATINA- In occasione della donazione del Robot Pepper da parte del Comitato #UNITISIVINCE all’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, durante la prima ondata pandemica, il Direttore dell’ASL di Lecce, Dott. Rollo, assicurò che il Santa Caterina Novella sarebbe stato riqualificato con alcune specializzazioni di alto livello come la Riabilitazione. Poi l’Ospedale di San Cesario sarebbe diventato COVID, mentre Galatina, dotato dell’alta specialità di Malattie Infettive, sarebbe divenuto un “piccolo Spallanzani” . Ora, invece, San Cesario non è COVID, mentre lo è il Santa Caterina Novella. Il Comitato #UNITISIVINCE ora non tollera che l’Ospedale passi da centro specializzato per malattie infettive a nosocomio destinato ai pazienti colpiti dal virus COVID 19, con la prospettiva che diventi ora un Lazzaretto per poi sparire.

Il Comitato dice “basta alla logica dell’ “usa e getta” adottata dalla Regione Puglia per utilizzare al meglio-si fa per dire-il Santa Caterina Novella!”