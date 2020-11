Omicidio Petrachi, il giudice Francione: “Processo solo su indizi, Camassa va assolto”

ROMA- Nel libro “I Grandi delitti dalla A alla Z”, il giudice Gennaro Francione e il biologo forense Eugenio D’Orio esaminano 21 casi della cronaca italiana, tra cui quello del salentino Giovanni Camassa, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Angela Petrachi. Tutti casi, come questo, che proprio nel libro trovano un’assoluzione. Il motivo? Presto detto: per il giudice Francione la chiave giusta da seguire in un processo è quella legata alle prove scientifiche e non da un indizio, tanto meno dalle intercettazioni.

Una novità di questo libro-dossier è che vengono fatti parlare non solo giudici, avvocati, biologi, criminologi e addetti ai lavori ma anche internauti, gente comune che ha postato in Facebook mostrando spesso competenza e capacità espressive raffinate. Per la nuova giustizia giusta fondata sulla scienza, il motto non può essere che uno: ”Vento in Popper!”.