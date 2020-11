Taranto, il Sindaco ed il Presidente della Provincia a Emiliano: aiutaci

TARANTO- L’impennata dei contagi e l’emergenza ospedaliera a Taranto. Lettera ad Emiliano: convochi i privati della sanità o sarà collasso. Così il sindaco ed il presidente della provincia di Taranto

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci Asl, e il presidente della Provincia Giovanni Gugliotti hanno inviato al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una richiesta affinché intervenga sugli operatori sanitari privati del territorio provinciale: “La rete ospedaliera pubblica -si legge- esprime solo il 40% dei posti letto presenti nel territorio jonico ed al momento circa 200 sono già destinati a Covid (tra il Moscati di Taranto, il Giannuzzi di Manduria e l’Umberto I di Mottola). In mancanza di un coinvolgimento delle strutture private accreditate presenti nel capoluogo, solo la riconversione degli Ospedali di Grottaglie, Martina Franca e Castellaneta potrà portarci al raggiungimento dei 414 posti letto richiesti dal piano entro fine novembre. Pertanto ti chiediamo- concludono nella lettera- un immediato intervento per la convocazione di tutti gli operatori privati presenti nel capoluogo affinché siano al nostro fianco in questa difficile battaglia”