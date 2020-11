Bollettino Covid: 1741 nuovi casi in Puglia, 122 nel Leccese. 16 i decessi

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 9.745 test effettuati sono stati registrati 1.741 casi positivi: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533. Intanto, in sole 24 ore, è stato registrato un balzo di ricoveri: da 158 a 178.