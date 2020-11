Bollettino covid, 1332 nuovi casi in Puglia: 110 nel Leccese. 27 decessi. Positivi anche due infermiere e un medico.

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 7.913 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.332 casi positivi: 677 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 20.099 sono i casi attualmente positivi.

Tra i positivi anche due infermiere e un medico dell’oculistica dell’ospedale di Lecce. Per fortuna fatti i tamponi a pazienti e al resto del personale, i risultati sono tutti negativi

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 29.008 così suddivisi:

11.638 nella Provincia di Bari;

3.107 nella Provincia di Bat;

2.068 nella Provincia di Brindisi;

6.895 nella Provincia di Foggia;

2.122 nella Provincia di Lecce;

2.963 nella Provincia di Taranto;

214 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.