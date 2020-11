Sorpresa agricoltura: settore in ripresa. +716 aziende dal lockdown ad oggi

PUGLIA – Un’inversione di tendenza che lascia ben sperare: in Puglia l’agricoltura è in ripresa. Negli ultimii 10 anni si è registrata una costante diminuzione del numero di aziende. Dal lockdown in poi, invece, ne sono nate ben 716 in più.

Come riporta Cia-agricoltori italiani della Puglia, è questo il quadro che emerge dall’ultimo studio condotto dall’Osservatorio economico di Davide Stasi, che ha preso in esame tutte le imprese attive, escludendo quelle fallite o cessate, iscritte al “Registro Imprese” delle Camere di commercio pugliesi.

Anche se nell’ultimo decennio, in Puglia, si sono perse ben 11.785 aziende agricole (erano 88.943 al 30 settembre 2010), a partire da marzo, si diceva, il trend è decisamente invertito: dalle 76.442 del febbraio scorso, si è passati alle 77.158 attuali.

Ad oggi le aziende agricole rappresentano il 23,5 per cento del totale delle imprese attive pugliesi (328.881). Ben 22.966 hanno sede legale in provincia di Foggia; 18.455 sono ubicate in quella di Bari; 10.474 in quella di Taranto; 8.913 in quella di Lecce; 8.856 in quella di Barletta-Andria-Trani; 7.335 in quella di Brindisi (e altre 159 senza indicazioni della rispettiva provincia).

“L’agricoltura rappresenta quasi un quarto delle imprese complessivamente attive nella nostra regione”, ricorda Raffaele Carrabba, presidente di Cia.

Nell’epoca dell’emergenza pandemica le neonate aziende, più che mai, dovranno fare i conti con nuovi obiettivi: il miglioramento della resa produttiva, abbattendo i costi aziendali in primis.