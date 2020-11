Covid: 946 nuovi positivi in Puglia e aumentano i ricoveri. Report Asl: nel Leccese 862 positivi

BARI – Nell’ultimo bollettino regionale su 7.728 test effettuati sono stati registrati 946 casi positivi: 259 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 291 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati purtroppo anche 13 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Così come crescono anche i ricoveri che al momento sono a quota 909 e il tutto mentre il contagio nel Salento avanza sempre più velocemente. L’ultimo report dell’Asl di Lecce afferma che sono 862 i cittadini positivi presenti in provincia, con un notevole incremento dei casi a Lecce città e Taurisano, dove si registrano 112 positivi. Anzi proprio in quest’ultimo sarà attiva la postazione di “drive through” in cui il Dipartimento di Prevenzione, grazie anche alla collaborazione di una équipe messa a disposizione dall’Esercito Italiano, avvierà una campagna di screening sulla popolazione locale tramite l’esecuzione di tampone naso faringeo.

29 sono invece i casi registrati a Galatina, mentre a Tricase 23, a Casarano 22, Ugento 21. Crescono i casi a Taviano con 17 positivi, a Racale 18, a Corigliano 16. Restano covid free Palmariggi e Alessano.

Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente al Fazzi, in Rianimazione risultano esserci 12 pazienti, 23 nel reparto di Pneumologia e 40 in quello di Malattie Infettive.