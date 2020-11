In Puglia 994 nuovi casi e 10 decessi. 39enne leccese muore per una polmonite dopo il covid

PUGLIA – A Lecce è morto a 39 anni, per una polmonite sopraggiunta dopo aver avuto il covid, Oronzo Castelluzzo, commerciante ambulante molto noto e amato in città. Ricoverato al Fazzi, era finalmente guarito dal covid, ma la malattia lo ha reso vulnerabile e una polmonite è subentrata subito dopo e gli è st ata fatale.

Intanto, il bollettino regionale pugliese delle ultime 24 ore, su 6.196 test effettuati, registra 994 casi positivi: 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione. Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. 14.233 sono i casi attualmente positivi in tutta la regione.