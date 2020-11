Firmato il nuovo Dpcm, Puglia arancione: coprifuoco dalle 22 alle 5. Aperti parrucchieri e centri estetici

PUGLIA- Puglia arancione. L’Italia è ufficialmente divisa in tre zone a seconda dei contagi. Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm , valido sino al prossimo 3 dicembre, e che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore.

Il confronto con le Regioni non ha cambiato l’impianto del provvedimento: il coprifuoco in Puglia, come nel resto d’ Italia, scatterà dalle 22 alle 5, deciso l’abbassamento al 50% della capienza dei mezzi pubblici, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, lo stop a mostre e musei, sì alla didattica a distanza nelle scuole superiori (ma in Puglia resta anche quella per le elementari). Confermato lo stop alle attività di ristorazione (bar, pub, gelateria, pasticcerie). Resta consentita la consegna a domicilio, nonchè fino alle 22 la ristorazione con asporto.

Tra le poche modifiche apportate in serata, quelle sui parrucchieri e centri estetici che resteranno aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4.

Infine, in Puglia come in altre regioni di fascia arancione, potrebbero essere vietati non solo gli spostamenti fuori regione, ma anche tra Comuni.