UGENTO – Primo corso Nazionale per unità cinofile dei Vigili del Fuoco, presso il Centro formazione Nazionale Vigili del Fuoco, a Campo Macerie di Ugento. Nella giornata di oggi, 2 novembre, ha avuto inizio il corso, che sarà articolato su dieci settimane e vedrà impegnati tre istruttori nazionali e 15 aspiranti unità cinofile, composte ciascuna da un cane e un conduttore VF, provenienti dalle regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania).

Il programma prevede sia formazione teorica in aula, sia esercitazioni pratiche di ricerca persona sul campo macerie del centro di formazione di Ugento.

In particolare le aspiranti unità cinofile dovranno apprendere nozioni generali sul carattere, l’apprendimento e l’olfatto del cane; nozioni di cartografia e utilizzo gps; metodo di ricerca in superficie, ricerca su traccia ed elaborazione di strategie di ricerca.

L’obiettivo finale è il raggiungimento di un livello di formazione standardizzato per tutte le unità cinofile che andranno così ad implementare l’organico nazionale dei Vigili del Fuoco, per rendere sempre più efficaci e omogenei gli interventi di ricerca.

Al termine del corso è previsto un esame finale teorico e pratico, superato il quale le unità cinofile saranno abilitate alle operazioni di ricerca.