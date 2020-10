Protesta in punta di piedi: flashmob del mondo della danza

LECCE – È sulle note del “Lago dei cigni” che va in scena la protesta organizzata dal Comitato Danza di Lecce e provincia, che in realtà ha chiamato a raccolta anche maestri e allievi del Brindisino e del Tarantino. Alle porte della Prefettura, in mattinata, un flash mob ordinato, distanziato e composto per chiedere di poter ripartire, rispettando quanto disposto dal Governo, così come è stato fatto fino a questo momento.

Il Comitato, nato allo scopo di dare un’unica voce alle scuole del territorio, si unisce al documento presentato dalle associazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Al suo interno si denuncia l’assenza di prospettiva e di progetto per una vera ripartenza del settore. Per questo la protesta, del mondo dello spettacolo tutto, continuerà anche questo sabato, alle 18, davanti al Teatro Apollo.

Al centro della manifestazione ci sarà un baule serrato, a simboleggiare la chiusura di un mondo, quello dello spettacolo e della cultura appunto, che pure aveva investito ingenti risorse per rispettare le norme anti-Covid. Risultato: sipario abbassato, fino a data da destinarsi.