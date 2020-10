Puglia, la Regione chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado

PUGLIA – Le scuole di tutta la Puglia, di ogni ordine e grado, chiuderanno per 14 giorni. L’ordinanza appena firmata dal governatore Michele Emiliano, prevede a partire da venerdì 30 ottobre, didattica a distanza per tutti gli studenti. In presenza solo le scuole per l’infanzia dove la frequenza non è obbligatoria, i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

La decisione è arrivata dopo la richiesta dei pediatri che desideravano infatti la chiusura per due settimane perché il sistema dei tamponi è in tilt. Ma non solo, anche perché – ha spiegato il governatore – i contagi sono aumentati da quando le scuole sono riaperte. “Numeri pesantissimi” nelle scuole primarie. Sono almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi Covid. Tutto questo in un solo mese di apertura e nonostante in Puglia la scuola sia iniziata il 24 settembre, ben 17 giorni dopo altre regioni. Gli studenti positivi sono 417 e 151 i casi positivi tra docenti e personale scolastico.