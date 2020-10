Salvemini: rabbia e scoramento legittimi, ma non lasciamo che prevalgano sulla lotta al virus

LECCE – “La preoccupazione, lo scoramento, la delusione, la rabbia per le difficoltà sono sentimenti legittimi in questo momento. Ma occorre evitare che essi prevalgano sull’impegno che tutti – istituzioni e cittadini – dobbiamo confermare per portare il Paese fuori da questa emergenza sanitaria”.

Così interviene il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, all’indomani della prima manifestazione leccese contro l’ultimo Dpcm.

“Ci vorrà ancora tempo, perché la pandemia durerà a lungo -continua- Dobbiamo fare ricorso a tutte le nostra forze, che abbiamo già dimostrato di possedere. Serve una nuova grande prova di disciplina civile e responsabilità collettiva. Per il bene di ciascuno di noi, quindi di tutti. Anche a Lecce, dove l’andamento dei contagi è lineare (e non esponenziale) ma segna un aumento quotidiano che non possiamo sottovalutare e minimizzare. Anche in Puglia dove gli ospedali sono entrati in sofferenza per un’impennata dei positivi nelle altre province. Dobbiamo stringerci e fare squadra”.