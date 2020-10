Efficientamento edifici pubblici, il Tar di Bari annulla graduatoria del bando regionale

LECCE-Con sentenza pubblicata nella giornata di ieri il TAR di Bari ha annullato la graduatoria per la concessione degli aiuti ai Comuni per la realizzazione di interventi di efficientamento degli edifici pubblici. Il ricorso è stato presentato dal Comune di Ugento, difeso dall’Avv. Luigi Quinto, che ha contestato l’esclusione dalla graduatoria di tre progetti su altrettanti immobili pubblici localizzati nel comune ugentino, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Il TAR ha condiviso le tesi difensive dell’Avv. Quinto, rilevando che “la pretesa della Regione Puglia che il progetto fosse munito di validazione è priva di fondamento. Pertanto è illegittima la mancata attribuzione ai tre progetti proposti dal Comune ricorrente del punteggio di 10 punti con riferimento al livello di progettazione progetto esecutivo”. Come conseguenza dell’annullamento del ricorso, dunque, il TAR ha disposto “l’annullamento della graduatoria complessiva”.