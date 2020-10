Serie B, la 5a giornata: programma, risultati e classifica

LECCE – Al via con la quinta giornata di serie B. Si inizia oggi, venerdì 23 alle 21 allo stadio Castellani con la capolista Empoli che sfida il Pisa. Sabato alle 14 sono in programma ben 6 sfide in contemporanea. L’altra capolista Cittadella fa visita alla Reggiana, con la Spal che ospita il Vicenza. Bella sfida, poi, fra Monza e Chievo mentre la Reggina va in trasferta in Friuli contro il Pordenone. Domenica alle 15 sfida nel Sud Italia fra Cosenza e Lecce.

Qui di tutto il programma della quinta giornata in programma su Dazn:

Empoli-Pisa 23/10 ore 21.00

Reggiana-Cittadella 24/10 ore 14.00

Virtus Entella-Venezia 24/10 ore 14.00

Spal-LR Vicenza 24/10 ore 14.00

Salernitana-Ascoli 24/10 ore 14.00

Pordenone-Reggina 24/10 ore 14.00

Monza-Chievo 24/10 ore 14.00

Pescara-Frosinone 24/10 ore 16.00

Cosenza-Lecce 25/10 ore 15.00

Cremonese-Brescia 25/10 ore 21.00

LA CLASSIFICA:

Cittadella, Empoli 10; Salernitana 8; Venezia, Chievo, Frosinone 7; Reggina 6; Lecce 5; Reggiana, Cosenza, Brescia, Ascoli 4; Pordenone, Spal, Monza, Cremonese, Entella, Pisa 3 – LR Vicenza 2 Pescara 1.