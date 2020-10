Estorsione, droga e furto di auto: 9 arresti a Fasano

FASANO- I militari del NOR – sezione operativa della compagnia di Fasano, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo cinofili di Modugno e dello squadrone eliportato cacciatori “Puglia”, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 9 persone (3 carcere, 2 domiciliari e 4 obblighi di dimora), tutte del luogo, italiane e censite in banca dati, ritenute responsabili dei reati di estorsione aggravata, incendio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e furto aggravato di autovetture. Sono stati documentati numerosi episodi incendiari avvenuti nel territorio del comune di Fasano negli anni 2019 e 2020 e in particolare quelli che hanno colpito, in diverse occasioni, il bar – pub “ciporti”.