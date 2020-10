Turn over alla Sanità e Welfare: Lopalco è assessore. Ruggeri si dimette

BARI- Cambio della guardia nel dipartimento salute e welfare della Regione. Pierluigi Lopalco è da oggi ufficialmente l’assessore alla Sanità della Regione Puglia. La firma del decreto di nomina da parte del governatore Emiliano è arrivata nel pomeriggio ed è stata possibile dopo le dimissioni presentate dall’assessore al Welfare Salvatore Ruggeri. Decisione che l’esponente salentino ha preso per la criticità del momento e per i ritardi nell’insediamento del nuovo Consiglio. “La sua attività da assessore – ha commentato Emiliano – si è distinta per la grande attenzione a tutti i temi sociali, proseguendo il lavoro di Totò Negro, sempre al servizio della comunità pugliese. Ruggeri – ha concluso – rimane al centro della coalizione della Puglia, per me un punto di riferimento politico e umano”.

“L’entrata in Giunta di Pier Luigi Lopalco – aggiunge Emiliano – consentirà già prima della sua proclamazione in Consiglio regionale di vederlo alla guida della Sanità.In questo momento di emergenza Covid immetterlo da subito nella pienezza delle funzioni riveste una grandissima importanza”