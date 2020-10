“Sinergia per il Lavoro”, dopo un lungo per percorso “Ti racconto un sogno”

MAGLIANO- Integrazione, collaborazione e formazione. Nasce così il progetto “Sinergia per il Lavoro” inserito nell’ambito dell’avviso pubblico Dicrimination Free Puglia e che è stato presentato a Magliano in un evento organizzato dal CEFAS, in collaborazione con le cooperative Rinascita e InCerchio, insieme all’ambito territoriale sociale di Francavilla Fontana. Un grande progetto quindi che oggi trova i suoi frutti in una performance dove ciascuno mostra chi era e ciò che oggi è diventato.. nonostante debba ancora far i conti con dei percorsi legali ancora travagliati