“Nessuna relazione tra inquinamento atmosferico e diffusione del covid”

LECCE-Al momento non esiste una relazione tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del covid. Gli studi sono ancora in corso afferma Daniele Contini, presidente IAS (presente in città in occasione del IX Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico): nel Salento la situazione è meno critica rispetto al Nord -dice- grazie a riduzione notevole delle emissioni inquinanti. Anzi, il Salento come il resto della Puglia sembrano che rispettino i limiti della direttiva europea. A giocare a favore: il punto strategico che tende a far diminuire gli inquinanti nell’aria.