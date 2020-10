Covid, balzo in avanti: 315 casi in Puglia, 11 nel Leccese. Lopalco: “Circolazione virale in aumento”

PUGLIA – Un balzo in avanti tale da spingere ad un nuovo appello: “C’è un significativo aumento della circolazione virale – dice l’epidemiologo, Pier Luigi Lopalco – bisogna seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo”.

Nelle ultime 24 ore in Puglia, su 5.844 tamponi, sono emersi 315 nuovi casi di positività al Covid. Il picco è nel Barese: soltanto qui ne sono emersi 169 e un decesso, con un nuovo focolaio in una casa di riposo di Alberobello, commissariata dalla Asl nelle scorse ore. 55 i nuovi casi nel Foggiano, qui anche un decesso. A seguire 37 nel Tarantino, graziato nella prima ondata della pandemia e flagellato, invece, in questa fase di rialzo dei contagi. Sempre nelle ultime 24 ore, 13 i nuovi casi di contagio emersi nel Brindisino, 11 nel Leccese, 28 nella Bat e 2 riconducibili a residenti fuori regione.

In tutta la Puglia 4.229 sono i casi attualmente positivi: di questi 334 sono ricoverati in ospedale, 3.895 sono seguiti nelle rispettive abitazioni perchè asintomatici o con disturbi lievi, tali da non renderne necessario il ricovero.

In termini percentuali il 69 per cento dei contagiati non ha sintomi, il 20 per cento ne ha pochi, il 7,7 per cento sono ricoverati e versano in stato critico. Di questi lo 0,5 per cento si trova in terapia intensiva. Qui il primo ricovero, della fase tre, nel “Vito Fazzi” di Lecce è avvenuto nelle scorse ore.

Sempre in tema prevenzione continua il pressing sulla Regione per superare il nodo sovraffollamento del trasporto scolastico. È stata Anci Puglia, questa volta, a prendere carta e penna, sollecitando un intervento urgente su un fattore ad alto rischio, non gestibile con il solo utilizzo dei dispositivi personali di protezione come la mascherine.

La richiesta avanzata è di un incontro urgente.

E.F.