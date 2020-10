Bollettino covid, 106 nuovi casi in Puglia: 7 nel Leccese. Quattro i decessi in tutta la Regione

SALENTO-Nell’ultimo bollettino regionale su 4.416 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 106 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 430.702 test

2.991 sono i casi attualmente positivi.