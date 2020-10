SALENTO- Nell’ultimo bollettino regionale su 1.417 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 83 casi positivi: 29 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi).

E’ stato registrato anche 1 decesso, in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi in tutta la Regione Puglia sono 2.956