Nardò, il PalaPentassuglia di Brindisi riapre, lo stadio no: il parere di Donadei

Nardò – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha deciso di riaprire il PalaPentassuglia, palazzetto dello sport di Brindisi, ma non è successa la stessa cosa, almeno per ora, per quanto riguarda gli stadi di calcio. Sulla spinosa questione è intervenuto, Salvatore Donadei presidente del Nardò: “Siamo contenti e facciamo i complimenti a Emiliano per questa decisione, ma non capiamo e restiamo sconcertati per il fatto che lo stesso tipo di decisione non sia stata presa per il calcio. Speriamo -spiega Donadei- che venga presa nelle prossime ore. Credo che lo stadio sia un luogo all’aperto e che si possano creare le condizioni per un distanziamento sociale e per rispettare tutte le regole imposte dal protocollo. Mentre il palazzetto è chiuso e più piccolo per il rispetto della normativa anti-Covid, è tutto più complicato. Chiediamo al presidente Emiliano il perché di questa disparità di trattamento e lo facciamo in maniera costruttiva. Vogliamo anche sensibilizzare le altre squadre di D sulla questione che riteniamo molto importante”, ha concluso il primo tifoso del club neretino.