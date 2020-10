SALENTO- Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 3.949 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 72 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. E’ stato registrato, purtroppo, anche 1 decesso in provincia di Bari.

Intanto il report settimanale della Asl evidenzia che, dopo i 140 registrati lo scorso 25 settembre, in una settimana i casi totali in provincia di Lecce sono diventati 146, di cui 50 non sono residenti. Dal report si deduce quindi una progressione molto lenta dell’epidemia. Negli ultimi trenta giorni non si sono inoltre registrati decessi nè ricoveri in terapia intensiva.

Attualmente il Comune con un più alto tasso di contagiati è Lecce con 12 casi totali seguito da Salice con 10, Galatone con 9, Nardò con 8 e Aradeo con 5. Intanto, con il caso registrato oggi a Diso i comuni rimasti immuni dal contagio dall’inizio della pandemia scendono a 17

Report_02.10.2020 (1)