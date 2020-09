Covid, in Puglia 90 nuovi casi in un giorno. 4 nel Leccese

PUGLIA – Covid, in Puglia, secondo il bollettino regionale, nelle ultime 24 ore sonostati registrati 90 nuovi casi positivi su 1.456 test eseguiti. Sono 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia.

2.419 sono i casi attualmente positivi in tutta la regione.

A questo link, il bollettino regionale: https://www.regione.puglia.it/documents/65725/216593/Bollettino+Covid_28092020.pdf/654b8de8-8e30-6f30-9ccd-66c03672f41c?t=1601296963317